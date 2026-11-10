Аренда коммерческой недвижимости в Казахстане: почему растут цены и как это влияет на бизнес

В Казахстане продолжают расти цены на аренду коммерческой недвижимости. За последний год стоимость аренды нежилых помещений увеличилась в среднем на 3,6%, а по сравнению с концом 2020 года – почти на 20%. Почему меняются арендные ставки, сколько стоит снять помещение для бизнеса и стоит ли ожидать дальнейшего подорожания, выяснил корреспондент BAQ.KZ.



Какие коммерческие помещения подорожали сильнее всего



По данным Бюро национальной статистики, в III квартале 2026 года аренда нежилых помещений в Казахстане подорожала на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте промышленных баз – на 8%. Аренда киосков увеличилась на 6,6%, офисов и административных помещений – на 4,8%, складов – на 4,3%.



Стоимость аренды помещений под аптеки выросла на 3,7%, кафе – на 3,6%, рестораны – на 2,7%. Аренда магазинов подорожала на 1,4%, а бутиков в торговых центрах – на 2,8%.



Также выросли цены на помещения для парикмахерских и салонов красоты – на 2,3%, фитнес-клубов и тренажёрных залов – на 0,9%.



При этом за последние пять лет рост оказался значительно выше. По сравнению с IV кварталом 2020 года коммерческая недвижимость в Казахстане подорожала в аренде на 19,7%.



Больше всего за этот период выросли ставки на помещения под парикмахерские и салоны красоты – на 37,1%, киоски – на 30,9%, аптеки – на 30,7%.



В каких городах аренда обходится дороже



Рост арендных ставок наблюдается в большинстве регионов Казахстана.



За год больше всего коммерческая недвижимость подорожала в Западно-Казахстанской области – на 5,8%. В Астане цены выросли на 4,5%, в Павлодарской области – на 4,2%, в Карагандинской области – на 3,7%.



В Алматы аренда стала дороже на 3,6%, в Шымкенте – на 2,9%.



При этом стоимость аренды значительно различается в зависимости от города и назначения помещения.



Как рассказал член совета САРК, директор агентства недвижимости, риелтор высшей категории Виталий Браиловский, в Алматы аренда квадратного метра офисного помещения составляет около 11 тысяч тенге, в Астане – 6 800 тенге, в Караганде – 4 100 тенге, в Шымкенте – 3 700 тенге.



Аренда торговых помещений обходится несколько дешевле. По словам эксперта, квадратный метр магазина в Алматы стоит в среднем 8 900 тенге, в Астане – 7 700 тенге, в Караганде – 4 300 тенге, в Шымкенте – 3 800 тенге.



Стоимость аренды складов в Алматы и Астане составляет около 3 500–3 600 тенге за квадратный метр. В Караганде этот показатель находится на уровне 2 тысяч тенге, в Шымкенте – 1 700 тенге.



Почему растут цены на аренду коммерческих помещений



Несмотря на повышение арендных ставок, эксперт не считает нынешнюю ситуацию критической.



По словам Виталия Браиловского, годовой рост на 3,6% остаётся ниже уровня инфляции.

– За год аренда коммерческой недвижимости в среднем по Казахстану выросла на 3,6%. Если сравнивать с 2020 годом, то на 19,7%. Годовой рост на 3,6% – это небольшое подорожание. Если инфляция составляет 9,2%, то, по сути, в реальном выражении аренда даже немного подешевела. Сейчас рынок находится в состоянии стагнации, – пояснил эксперт.

Одной из основных причин повышения стоимости аренды он назвал увеличение коммунальных расходов.



По словам специалиста, собственники помещений вынуждены учитывать подорожание электроэнергии, отопления, водоснабжения и других услуг.

– Очень часто коммунальные расходы входят в стоимость аренды. Соответственно, когда дорожают электроэнергия, тепло и водоснабжение, арендодатель повышает ставку с учётом этих затрат. В других случаях коммунальные услуги оплачиваются отдельно, – объяснил Виталий Браиловский.

Как рост аренды влияет на предпринимателей



Изменение арендных ставок напрямую отражается на работе бизнеса. При этом предприниматели по-разному реагируют на ситуацию.



По словам эксперта, компании, которые активно развиваются, нередко переезжают в более современные офисы, склады и производственные помещения.

Другие, напротив, стараются сократить расходы.

– Когда бизнес развивается, предприниматели стремятся улучшать условия и переходят в офисы или склады более высокого класса. Но если дела идут не очень хорошо, компании стараются уменьшить арендуемую площадь или найти помещение с более низкой ставкой, – рассказал риелтор.

При этом некоторые предприниматели предпочитают заключать долгосрочные договоры аренды, чтобы защитить себя от резкого повышения цен.

По словам эксперта, такие соглашения могут заключаться на десять и более лет. В них стороны иногда предусматривают условие, согласно которому арендная ставка повышается не чаще одного раза в год и не более чем на 10%.



Виталий Браиловский также отметил, что необоснованное повышение стоимости аренды может обернуться убытками для самого собственника.



Если арендатор отказывается от новых условий и съезжает, помещение может долго оставаться пустым. При этом владельцу приходится продолжать оплачивать его содержание, в том числе отопление.



Готовы ли арендодатели снижать цены

По словам специалиста, сегодня собственники коммерческой недвижимости всё чаще готовы обсуждать индивидуальные условия аренды, особенно если речь идёт о крупных и надёжных арендаторах.



В частности, некоторые арендодатели предоставляют арендные каникулы, чтобы предприниматель мог провести ремонт, подготовить помещение и запустить бизнес.

– Сейчас арендодатели охотно идут на дополнительные уступки, чтобы арендаторы пользовались их коммерческой недвижимостью достаточно долго. Особенно это касается крупных компаний, которые заключают долгосрочные договоры, – отметил Виталий Браиловский.

При этом условия зависят от размера бизнеса, расположения помещения и заинтересованности собственника в конкретном арендаторе.

Будет ли аренда дорожать дальше



По прогнозу эксперта, резкого повышения арендных ставок в ближайшее время ожидать не стоит.



Он отметил, что в Казахстане продолжают строить новые бизнес-центры и склады более высокого класса. Аренда таких помещений может стоить дороже, однако это связано с их качеством и условиями эксплуатации.

– Рост аренды коммерческой недвижимости не предвидится. Рынок находится в состоянии стагнации. Строятся новые бизнес-центры классов А и В, современные склады. Естественно, там более высокая стоимость аренды, но это другой уровень помещений. В целом значительного повышения цен в ближайшее время не ожидается, – считает эксперт.

Предпринимателям, которые планируют арендовать помещение, Виталий Браиловский советует не отказываться от переговоров с собственниками и внимательно изучать условия договора.

– Торг никто не отменял. Очень многое зависит от сроков и условий аренды. Нужно договариваться и заключать договоры с гарантиями для обеих сторон. Все условия должны быть взаимными, чтобы это было выгодно и арендодателю, и арендатору, обеспечивало безопасность и стабильность, – подчеркнул он.





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