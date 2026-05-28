Армения призвала укреплять научную базу для развития ИИ

Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане с участием глав государств Евразийского экономического союза, передает BAQ.KZ.

Он подчеркнул, что глобальная конкуренция в сфере искусственного интеллекта сегодня становится не только вопросом эффективности и повышения производительности, но и одним из ключевых факторов экономического и технологического суверенитета государств. В этой связи, по его словам, важно не просто внедрять современные технологии, но и формировать устойчивую образовательную, инфраструктурную и институциональную основу для их дальнейшего развития.

«Государства конкурируют не только технологиями, но и качеством образования, уровнем развития научной среды. Именно наличие сильной научной школы и профессиональных исследовательских команд становится одним из ключевых условий безопасного и конкурентоспособного развития ИИ», - сказал Мгер Григорян.

Напомним, V Евразийский экономический форум проходит в Астане в рамках председательства Казахстана в органах ЕАЭС в 2026 году. Главной темой форума стала "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект".