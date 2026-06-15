Армейскую логистику цифровизировали в Казахстане
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В Управлении начальника Тыла Вооруженных сил Республики Казахстан начал работу класс цифровой трансформации.
Новая площадка создана для разработки, обсуждения и тестирования современных цифровых решений в сфере военной логистики и материально-технического обеспечения. Проект направлен на повышение эффективности процессов снабжения, учета материальных средств и управления ресурсами в войсках за счет внедрения цифровых технологий.
В рамках работы площадки обсуждается внедрение интеллектуальных систем, которые позволят повысить прозрачность учета, улучшить контроль за движением материальных средств и обеспечить более оперативное реагирование на потребности подразделений.
Также рассматриваются вопросы развития беспилотных авиационных систем и робототехнических комплексов, модернизации инфраструктуры баз материального обеспечения, совершенствования системы воинских перевозок, а также оптимизации обеспечения военнослужащих вещевым имуществом и форменной одеждой.
Отдельное внимание уделено дальнейшей цифровизации процессов управления и повышению эффективности системы тылового обеспечения. Новая площадка станет центром обмена опытом, тестирования решений и разработки современных инструментов управления ресурсами.
По итогам работы определены приоритетные направления развития на ближайший период, включая внедрение цифровых решений и совершенствование системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил.
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