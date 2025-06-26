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Ашимбаев: Оснований для досрочных парламентских выборов нет

По его словам, парламент Казахстана работает в соответствии с нашей законодательной повесткой.

Сегодня, 14:21
АВТОР
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пресс-служба Сената Сегодня, 14:21
Сегодня, 14:21
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Фото: пресс-служба Сената

Председатель Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос журналистов о возможных досрочных парламентских выборах, передает BAQ.KZ.

"Я не могу сказать, что много таких слухов ходит, но, наверное, такую информацию распространяют. Но у нас, насколько вы видите, большая законодательная повестка, очень большие законы мы рассматриваем, поэтому каких-либо оснований говорить о том, что будут какие-то досрочные выборы, нет. Парламент Казахстана работает в соответствии с нашей законодательной повесткой", - сказал Ашимбаев на брифинге в Сенате. 

Ранее Маулен Ашимбаев прокомментировал встречу первого президента РК Нурсултана Назарбаева с главой России Владимиром Путиным в Кремле. 

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