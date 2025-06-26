Председатель Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос журналистов о возможных досрочных парламентских выборах, передает BAQ.KZ.

"Я не могу сказать, что много таких слухов ходит, но, наверное, такую информацию распространяют. Но у нас, насколько вы видите, большая законодательная повестка, очень большие законы мы рассматриваем, поэтому каких-либо оснований говорить о том, что будут какие-то досрочные выборы, нет. Парламент Казахстана работает в соответствии с нашей законодательной повесткой", - сказал Ашимбаев на брифинге в Сенате.