Председатель Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал встречу первого президента РК Нурсултана Назарбаева с главой России Владимиром Путиным в Кремле, передает BAQ.KZ.

Маулен Ашимбаев на брифинге в Сенате подчеркнул, что поездка Назарбаева в Москву имела частный характер.

"Не было никакого официального статуса. Экс-президенты имеют право ездить, встречаться с политиками из других стран. Все проходит в рамках частных мероприятий. Какого-либо статуса и полномочий у первого президента нет", - сказал Ашимбаев.

Он также подчеркнул, что все вопросы, связанные с реализацией государственной политики, а также внешнеполитической стратегией Казахстана организуются президентом Токаевым.

"Вы знаете, что Касым-Жомарт Токаев и российское руководство, российский президент Владимир Путин находятся постоянно в контакте, регулярно встречаются, проводят телефонные разговоры и работают на то, чтобы дальше укреплять наши взаимоотношения", - сказал Ашимбаев.

Председатель Сената считает, что не нужно придавать большое значение каким-либо частным встречам и беседам.

"Все вопросы, касающиеся развития нашей страны, а также внешнеполитической стратегии сегодня эффективно реализуются нашим президентом Касымом-Жомартом Токаевым. Сегодня во внешней политике Казахстан добивается серьезных успехов. Серьезные саммиты в нашей стране проходят, большие договоренности достигаются", - заключил Ашимбаев.

Напомним, что о встрече Назарбаева и Путина сообщила пресс-служба Кремля в конце мая. Других подробностей о встрече не сообщалось.