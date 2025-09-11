Спикер Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании отметил, что одной из главных особенностей нынешнего Послания является предложение Главы государства о проведении парламентской реформы, передает BAQ.KZ.

"Одной из главных особенностей нынешнего Послания является предложение Главы государства о проведении парламентской реформы. Эта инициатива предполагает переход в будущем к однопалатному Парламенту. Парламентская реформа, несомненно, является логическим продолжением взвешенного курса Президента по построению Справедливого и Сильного Казахстана. Для достижения этой цели необходимо укрепление демократических институтов и механизмов", - сказал Ашимбаев.

Он добавил, что президент подчеркнул, что столь важные изменения будут реализованы исключительно на основе открытого и всестороннего общественного обсуждения.

Окончательное решение будет принято с учетом мнения народа через общенациональный референдум.

"Нашей общей главной целью остаётся дальнейшее развитие независимой страны и повышение благосостояния народа.

Поэтому мы должны объединить усилия для реализации всех инициатив Президента, направленных на устойчивое развитие Казахстана.

Уверен, что наша работа в этом направлении будет результативной и успешной", - заключил Ашимбаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему объявил о парламентской реформе заранее. Если будет принято решение относительно необходимости создания однопалатного Парламента, то такой Парламент будет избираться только по партийным спискам.