Спикер Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании отметил, что одной из главных особенностей нынешнего Послания является предложение Главы государства о проведении парламентской реформы, передает BAQ.KZ.
"Одной из главных особенностей нынешнего Послания является предложение Главы государства о проведении парламентской реформы.
Эта инициатива предполагает переход в будущем к однопалатному Парламенту.
Парламентская реформа, несомненно, является логическим продолжением взвешенного курса Президента по построению Справедливого и Сильного Казахстана.
Для достижения этой цели необходимо укрепление демократических институтов и механизмов", - сказал Ашимбаев.
Он добавил, что президент подчеркнул, что столь важные изменения будут реализованы исключительно на основе открытого и всестороннего общественного обсуждения.
Окончательное решение будет принято с учетом мнения народа через общенациональный референдум.
"Нашей общей главной целью остаётся дальнейшее развитие независимой страны и повышение благосостояния народа.
Поэтому мы должны объединить усилия для реализации всех инициатив Президента, направленных на устойчивое развитие Казахстана.
Уверен, что наша работа в этом направлении будет результативной и успешной", - заключил Ашимбаев.
Ранее Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему объявил о парламентской реформе заранее. Если будет принято решение относительно необходимости создания однопалатного Парламента, то такой Парламент будет избираться только по партийным спискам.
