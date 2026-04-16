Сенат изучит закон о бродячих животных в ближайшие дни
Депутаты Сената не изучали поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", которые были приняты в Мажилисе. Об этом сообщил спикер Палаты Маулен Ашимбаев, передает BAQ.KZ.
«Только вчера мы его (закон-прим.редакцией) получили. Депутаты ещё не успели его посмотреть. Процесс работы вот у нас начинается сейчас: по комитетам распределили, передали комитетам», - сказал Ашимбаев.
По его словам, дальнейшая работа над законопроектом будет вестись в рамках рабочих групп с участием представителей общественности. После обсуждения в комитетах поправки планируется вынести на пленарное заседание Сената.
Ашимбаев отметил, что сенаторам необходимо время для полноценного ознакомления с содержанием документа. Ожидается, что уже в течение недели или десяти дней сенаторы смогут более конкретно высказаться по его отдельным нормам.
Минэкологии объяснило новые поправки в закон об обращении с животными.
