Мажилис Парламента Республики Казахстан принял поправки по вопросам ответственного обращения с животными и направил закон в Сенат, передает BAQ.KZ.
Поправки предусматривают новые меры по регулированию численности бродячих и безнадзорных животных, уточнение полномочий местных исполнительных органов, расширение понятийного аппарата, а также усиление требований к учету, содержанию и обращению с животными.
Кроме того, законом закрепляются нормы, направленные на повышение безопасности населения, развитие системы временного содержания животных, обеспечение общественного контроля и формирование более ответственного отношения к животным.
Актуальность закона подтверждает ситуация в стране: только в 2025 году по стране было отловлено
более 276 тысяч собак, при этом зарегистрировано свыше 41 тысячи случаев нападений на людей. Несмотря на миллиарды, направленные на решение проблемы, и принимаемые меры, число бездомных животных и связанных с ними рисков не снижается.