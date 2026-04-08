Мажилис Парламента Республики Казахстан принял поправки по вопросам ответственного обращения с животными и направил закон в Сенат, передает BAQ.KZ.

Поправки предусматривают новые меры по регулированию численности бродячих и безнадзорных животных, уточнение полномочий местных исполнительных органов, расширение понятийного аппарата, а также усиление требований к учету, содержанию и обращению с животными.

Кроме того, законом закрепляются нормы, направленные на повышение безопасности населения, развитие системы временного содержания животных, обеспечение общественного контроля и формирование более ответственного отношения к животным.