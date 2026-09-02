Организаторы Astana AI Film Festival пересмотрели условия конкурса перед закрытием приема работ. Общий фонд проекта увеличили с $1 млн до $2 млн, а дедлайн перенесли на 7 сентября. Из этой суммы $1 млн разыграют между авторами фильмов, еще $1 млн пойдет на финансирование новых проектов с искусственным интеллектом, сообщает BAQ.KZ.

Ранее конкурсный фонд составлял $1 млн. Теперь к нему добавили отдельный производственный фонд такого же размера. Его направят перспективным авторам и студиям для создания новых AI-фильмов.

Главная награда тематического конкурса составит $450 тыс. За второе место предусмотрено $200 тыс., за третье $100 тыс.

В открытой секции вручат еще пять наград по $50 тыс. За лучшего персонажа, режиссуру, визуальное решение, историю и концепцию.

Что еще изменилось

Срок приема заявок продлили до 7 сентября, 23:59 по времени Астаны. Ранее организаторы называли более ранние даты завершения регистрации.

Изменились и требования к хронометражу. Сейчас официальный сайт указывает минимальную продолжительность фильма от трех минут. Работы короче трех минут принимать не будут.

Подать фильм можно через YouTube или Google Drive. Для роликов на YouTube обязателен хэштег #SpecialForAAIFF. Фильмы принимают на любом языке, но английские субтитры должны быть встроены в видео.

Генеративный ИИ должен быть частью самого процесса создания фильма. Одних спецэффектов или повышения качества изображения недостаточно. При подаче заявки авторы должны указать модели ИИ, рабочий процесс и участников проекта.

Конкурс по-прежнему разделен на две секции. Основная посвящена теме The Future Worth Living In, или «Будущее, в котором хочется жить». В открытую секцию можно отправлять фильмы на любую тему, в том числе работы, которые уже участвовали в других конкурсах и фестивалях.

Что уже известно о фестивале

Официальный отбор планируют объявить 15 сентября. Фестиваль откроется в Астане 1 октября, церемония награждения намечена на 3 октября.

BAQ.KZ ранее сообщал, что на Astana AI Film Festival поступило более 1900 работ из свыше 90 стран. Больше всего заявок тогда приходилось на США, Индию и Казахстан.

Фестиваль уже расширяет международные связи. В Пекине был подписан меморандум с Beijing Zhongguancun Tongli Technology Service Co., Ltd., которая стала официальным партнером проекта в Китае.

В Астане запланированы показы AI-фильмов, встречи авторов, представителей киноиндустрии и технологического сообщества. Организаторы рассчитывают связать конкурс с дальнейшим финансированием проектов, для чего и появился новый производственный фонд на $1 млн.

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