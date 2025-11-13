В Казахском университете технологии и бизнеса имени К. Кулажанова прошла профилактическая акция "Астана – город без наркотиков", направленная на предупреждение наркозависимости среди молодежи, передает BAQ.KZ со ссылкой на УВП города.

В мероприятии приняли участие студенты, а также члены Совета профилактики наркоправонарушений при Департаменте полиции Астаны — известные спортсмены, актеры, творческие деятели и блогеры.

В рамках встречи врач-нарколог подробно рассказал о вреде психоактивных веществ и последствиях зависимости для здоровья. Сотрудники полиции напомнили молодежи о правовой ответственности за хранение, распространение и употребление наркотиков.

"Очень важно, чтобы молодые люди понимали: даже единичный эксперимент с наркотиками может иметь необратимые последствия для здоровья и будущего. Мы хотим, чтобы студенты знали свои права и обязанности, а главное — умели делать безопасный и осознанный выбор", - подчеркнул Подполковник полиции Дамир Байбазаров.

Организаторы отметили, что комплексная профилактика не ограничивается лекциями. Это ежедневная работа с молодежью, рейды, спортивные и культурные мероприятия, участие известных общественных деятелей. Приглашенные спикеры поделились своими историями успеха, рассказали, как нашли себя в профессии или спорте, и призвали студентов вести здоровый образ жизни.

Во время акции также прошли показательные выступления сотрудников спецподразделений и кинологической службы полиции, что позволило студентам увидеть работу правоохранителей в действии.

С начала года в столице проведено более 600 встреч с молодежью, организованы акции, спортивные мероприятия и рейды с молодежными активистами, а также удалено около 2000 наркограффити. Все эти меры реализуются в рамках комплексного плана "Астана – город без наркотиков", направленного на профилактику наркопреступлений и формирование культуры здорового образа жизни среди молодежи.

Ранее мы сообщали, что в Астане изъяли рекордные 422 кг наркотиков.