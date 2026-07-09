«Астана» будет выходить из кризиса по пути «Барселоны»: новый гендиректор рассказал о ситуации в клубе

В ФК «Астана» сменился генеральный директор. Эту должность занял Алтай Даумов. В эксклюзивном интервью BAQ.KZ он рассказал, почему принял предложение возглавить клуб, какие шаги намерен предпринять для возвращения «Астаны» на прежние позиции, а также поделился планами по развитию Футбольного центра.

О назначении

Новый генеральный директор «Астаны», комментируя назначение в команду, отметил, что пришел в непростой период. Перед Алтаем Даумовым стоит задача вывести «Астану» на прежний уровень.

«Для меня это большая честь и очень большая ответственность. Когда поступило предложение от ФК «Астана», я ни секунды не сомневался в своем ответе. Для меня на первом месте масштаб проекта, а «Астана» является самым большим клубом в Казахстане. «Астана» — это не просто футбольный клуб. Это бренд казахстанского футбола, клуб, который первым подарил стране Лигу чемпионов, большие европейские матчи и ощущение, что казахстанский футбол может конкурировать на серьезном уровне. Поэтому я благодарен за доверие и за возможность быть полезным клубу именно сейчас».

О положении команды

Отвечая на вопрос о нынешнем состоянии клуба, Алтай Даумов признал, что финансово «Астана» переживает непростой период. Однако он подчеркнул, что не считает ситуацию катастрофической, а воспринимает ее как точку перезагрузки и возможность для дальнейшего развития.

«У клуба по-прежнему огромный потенциал. У нас сильное имя, сильная история, сильная инфраструктура, огромная база болельщиков и, что самое главное, сильные люди внутри клуба. Я уже увидел классный коллектив: тренерский штаб, персонал, футболистов, административную команду. Есть энергия, есть желание работать, есть понимание, что у «Астаны» нет других вариантов, кроме как идти вверх и прогрессировать дальше. Самое важное - у нас по-прежнему одни из лучших игроков и тренеров в Казахстане. Это не пустые слова. Даже в сложный период клуб продолжает давать результат, развивать игроков и оставаться конкурентоспособным».

На вопрос о ситуации с инвестором Алтай Даумов ответил, что пока не может комментировать этот вопрос, поскольку еще знакомится с делами клуба.

О точке перезагрузки и развитии Футбольного центра

Алтай Даумов сравнил нынешний этап в истории «Астаны» с периодами, через которые проходили европейские клубы. По его словам, кризис можно превратить в возможность, если сохранить идентичность, сделать ставку на академию, грамотное управление и развитие собственных воспитанников.

«Если говорить не о масштабах бюджета, а о самой логике выхода из сложной ситуации, мне близок пример «Интера» или «Барселоны». У них тоже был период серьезного финансового давления, ограничений, критики и сомнений. Но клубы не потеряли идентичность. Они сделали ставку на своих воспитанников, на академию, на грамотный менеджмент — и постепенно вернулись туда, где они должны находиться. Для «Астаны» это тоже очень важный ориентир. Не в смысле, что мы должны копировать «Барселону», а в смысле подхода: если у клуба есть своя школа, своя структура, своя философия и правильное управление, кризис можно превратить в возможность».

Алтай Даумов отдельно отметил роль Футбольного центра, который в сложный для клуба период стал важным источником усиления команды. По его словам, воспитанники центра получили шанс проявить себя, добавили команде энергии, конкуренции и глубины состава.

Он подчеркнул, что Футбольный центр должен рассматриваться не как формальное подразделение, а как стратегический ресурс клуба. Даумов считает развитие ФЦ одним из ключевых направлений работы: «Астана» должна системно готовить футболистов, способных усиливать основную команду, сборные Казахстана и в будущем переходить в европейские чемпионаты.

Единственный игрок КПЛ, кто выступил на ЧМ

Отдельно в интервью Алтай Даумов прокомментировал выступление Ивана Башича на ЧМ-2026. Хавбек «Астаны» стал единственным действующим футболистом Казахстанской Премьер-Лиги, сыгравшим на мировом первенстве, и вместе со сборной Боснии и Герцеговины дошел до стадии 1/16 финала.

По словам Даумова, успешная игра Башича стала важным сигналом для европейского рынка и подтверждением того, что в казахстанских клубах могут выступать футболисты высокого уровня.

«Он является самым дорогим игроком «Астаны» и всего КПЛ по оценке Transfermarkt, и его выступления только подтверждают его уровень. Его ассист за сборную Боснии и Герцеговины помог команде выйти плей-офф и еще раз доказать, что и в казахстанских клубах могут играть очень качественные легионеры, но из всех команд они выбирают наш клуб, так как он на слуху во всем мире и отсюда намного легче получить вызов в сборную».

После успешного выступления Ивана Башича на чемпионате мира интерес к полузащитнику со стороны европейских клубов заметно усилился. При этом в клубе спокойно относятся к возможному трансферному интересу, подчеркивая, что Башич остается важной частью команды, а внимание зарубежных клубов — закономерный результат его игры на международной арене.

Говоря о перспективах «Астаны» в еврокубках, Алтай Даумов отметил, что для клуба это не разовая цель, а территория, на которой команда уже добивалась успеха. По его словам, задача «Астаны» — вернуть болельщикам ощущение больших европейских матчей и подходить к каждому раунду с менталитетом победителя.

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