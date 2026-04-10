Прошел почти год с момента поручения о приватизации футбольных клубов. На апрель 2026 года в Казахстане приватизировано 11 клубов.

Столичная «Астана», команда, игравшая в Лиге чемпионов и собравшая семь титулов чемпиона страны, в этот список пока не вошла. Почему столичный клуб не спешат покупать инвесторы? Подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

Переговоры ведутся

С того момента, как в Казахстане началась приватизация футбольных клубов, вокруг ФК «Астана» циркулировали разные слухи о новом владельцы команды. Кого только не называли возможным инвестором клуба. В социальных сетях обсуждались имена Айдына Рахимбаева, Андрея Лаврентьева и Берика Каниева. Однако каждый из них поспешил опровергнуть эту информацию, как только его начали связывать с клубом. Все это лишь усиливало интерес к будущему команды.

Обнадежила болельщиков информация в декабре 2025 года о том, что переговоры с инвестором ведутся. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в правительстве. Однако, переговоры с инвестором похоже не заладились, так как сезон Премьер-лили Казахстана команда начала без нового владельца.

Ербол Мырзабосынов также сообщил, что работу по приватизации клуба министерство ведет совместно с Казахстанской федерацией футбола и фондом «Спорт қоры».

Каково текущее положение команды? С этим вопросом редакция BAQ.KZ обратилась с официальным запросом в Министерство туризма и спорта.

В профильном ведомстве пояснили, что ФК «Астана» остается самостоятельным юридическим лицом, а вопрос его возможной передачи в частную собственность пока находится на стадии обсуждения.

«В настоящее время рассматриваются различные варианты дальнейшего развития футбольного клуба «Астана». Информация о передаче клуба в частную собственность находится на стадии проработки и обсуждений с потенциальными заинтересованными сторонами. О конкретных решениях будет сообщено дополнительно после их официального принятия», - говорится в официальном ответе на запрос редакции.

При этом в Комитете по делам спорта и физической культуры подчеркнули значимость футбольного клуба.

«Комитет подчеркивает значимость футбольного клуба «Астана» для отечественного и международного футбола и заинтересовано в его стабильном функционировании и дальнейшем развитии в соответствии с лучшими международными практиками», - говорится в ответе.

В министерстве также подчеркнули, что в Казахстане поэтапно реализуется комплекс мер, направленных на развитие профессионального футбола и его коммерциализацию. В результате уже 11 профессиональным клубам уже привлечены инвесторы.

В Казахстанской федерации футбола на запрос редакции BAQ.KZ о работе по приватизации «Астаны» не ответили.

Клуб без активов

Так, почему переговоры по передаче именно ФК «Астана» затянулись, тогда как другие команды уже приватизированы?

Ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов называет две причины, по которым бизнес обходит «Астану» стороной. И обе они фундаментальные – финансовое положение команды и отсутствие активов.

«В футбольных кулуарах говорят о том, что у команды есть долги - около 4,5 миллиардов. Это первое, что, наверное, смущает бизнесменов, потому что эти долги надо закрывать. Без этого клуб не может нормально существовать, поэтому в первую очередь нужно закрыть именно их. Второй момент - это, наверное, все-таки то, что у «Астаны» нет никаких активов - ни стадиона, ни базы, ни академии, ни земли. Поэтому, наверное, сейчас этот проект и не слишком интересен бизнесменам. Другого объяснения я пока не вижу», - говорит Булат Есмагамбетов.

При этом он подчеркивает, что «Астана» - это особенный клуб для казахстанского футбола, который неоднократно участвовал в еврокубках.

«Астана» - это бренд. Нельзя говорить, что это обычный клуб. Команда участвовала в Лиге чемпионов, неоднократно становилась чемпионом Казахстана», - говорит эксперт.

Он обращает внимание на результаты команды в 4 туре казахстанской Премьер-лиги в выездном матче против «Кайрата», где «Астана» уступила алматинцам со счетом 4:0.

«По тому, что мы увидели, скорее всего, «Астана» не будет претендовать на чемпионство и, вероятно, может не попасть в еврокубки. Мы слышим, что идет задержка по зарплатам и премиям за прошлый год. В любом случае это сказывается на футболистах. Когда-то команда была успешной. Но игра с «Кайратом» показала, что у «Астаны» большие проблемы», - говорит Булат Есмагамбетов.

Говоря о причинах сокрушительного поражения в Алматы, эксперт подчеркнул, что «Астана» столкнулась как с собственными игровыми и организационными проблемами, так и с очень сильной игрой «Кайрата».

«Мы знаем, как действует эта команда - они играют вертикально, очень быстро. У них огромный опыт выступлений в Лиге чемпионов, они знают, как играть против серьезного соперника. И здесь, мне кажется, «Астана» неправильно выстроила игру. В первом тайме «Кайрат» просто не оставил ей шансов, забив четыре мяча. Наверное, сыграла роль и ментальность «Кайрата». У «Астаны» же остаются те же проблемы, о которых я уже говорил - задолженности, премиальные, неуверенность в будущем. Все это, конечно, сказалось. Поэтому «Кайрат» в этой игре оказался на голову сильнее».

По словам Булата Есмагамбетова, возрастные игроки «Астаны» уже уступают соперникам в скорости, выносливости и физических кондициях, тогда как молодые футболисты пока не обладают достаточным опытом и стабильностью. Это, по его мнению, создает дисбаланс в составе и сказывается на игре команды.

Какие клубы уже приватизированы

Всего на данный момент 11 клубам нашли инвесторов. Этот список выглядит следующим образом: ФК «Кызыл-Жар» – АО «ЦАТЭК»,

ФК «Шахтёр» – АО «Freedom Holding Corp»,

ФК «Женис» – АО «Kaspi Bank»,

ФК «Кайсар» – «TAU GROUP»,

ФК «Актобе» – «Qazaq Stroy»,

ФК «Ордабасы» – «Integra Construction KZ»,

ФК «Тараз» – «Sport Holding SD Family»,

ФК «Тобол» – «ERG»,

ФК «Окжетпес» – общественный фонд ФК «Окжетпес»,

ФК «Елимай» – «KAZ Minerals»,

ФК «Туран» – компания «Ordabasy Group».

Среди этих клубов есть и те, что объективно уступают «Астане» по титулам и медийному весу.

Присоединится ли к этому списку и «Астана» - клуб, который, как сейчас модно говорить, в свою праймовую эру выступал в Лиге чемпионов и регулярно представлял Казахстан в еврокубках? Найдется ли инвестор, готовый не просто вложиться в команду, но и дать ей новый импульс для развития? Это покажет только время.

Пока же будущее одного из самых титулованных клубов страны остается неопределенным. Вокруг его дальнейших перспектив по-прежнему больше вопросов, чем ответов, а тема возможного перезапуска и нового этапа в истории клуба остается открытой.