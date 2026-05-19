Астана готовится принять чемпионат мира по боксу

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов провел встречу с руководством международной организации World Boxing, представители которой прибыли в Астану с инспекционным визитом перед чемпионатом мира по боксу 2027 года, передает BAQ.kz.

Во встрече также приняли участие президент Казахстанской федерации бокса Шахмурат Муталип, генеральный секретарь World Boxing Томми Рене Жозефин Дилен, олимпийский чемпион Серик Сапиев и представители спортивного ведомства.

Министр подчеркнул, что проведение мирового первенства станет важным событием для казахстанского спорта.

"Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал особую роль бокса как одного из национальных видов спорта нашей страны. Проведение чемпионата мира в Астане станет важным шагом в развитии отечественного бокса, укреплении международного спортивного сотрудничества и популяризации спорта среди молодежи", - отметил Ербол Мырзабосынов.

Во время встречи стороны обсудили подготовку к чемпионату мира, состояние спортивной инфраструктуры, готовность объектов и дальнейшее сотрудничество между Казахстаном и World Boxing.

Представители международной организации ознакомились с планом подготовки и высоко оценили опыт Казахстана в проведении крупных международных соревнований.

Напомним, чемпионат мира по боксу под эгидой World Boxing пройдет в Астане в апреле 2027 года.

Читай также: Казахстанские боксеры выиграли 16 медалей на чемпионате Азии U17