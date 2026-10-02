Astana Hub заключил четыре соглашения на Digital Bridge 2026

В рамках международного форума Digital Bridge 2026 в Астане состоялась церемония подписания четырёх документов о сотрудничестве в сфере инноваций, цифровых технологий, искусственного интеллекта и венчурного финансирования, передает BAQ.KZ.

Сегодня, 2 октября Автономный кластерный фонд Astana Hub заключил меморандумы о взаимопонимании с IT Park Uzbekistan, Freedom Media и Q.AI Limited, а также соглашение с MOST Holding о реализации и развитии международной программы Central Eurasian Capital Bridge.

От имени Astana Hub все документы подписал генеральный директор Магжан Мадиев.

С кем заключили соглашения

Меморандум с IT Park Uzbekistan подписал генеральный директор организации Азамат Караматов. Документ направлен на укрепление сотрудничества между инновационными и стартап-экосистемами Казахстана и Узбекистана.

Стороны планируют проводить совместные форумы, вебинары, бизнес-миссии и B2B-встречи, а также содействовать выходу казахстанских и узбекских стартапов на международные рынки через платформу Eurasia Growth Hub.

Ещё два меморандума Astana Hub заключил с ТОО Freedom Media и частной компанией Q.AI Limited. Со стороны партнёров документы подписали генеральный директор Freedom Media Тимур Баиров и главный исполнительный директор Q.AI Limited Дмитрий Мун.

Отдельное соглашение подписано с MOST Holding. Оно предусматривает сотрудничество по реализации и развитию международной программы Central Eurasian Capital Bridge. Со стороны MOST Holding документ подписал CEO Павел Коктышев.

На что направлено сотрудничество

Подписанные документы предусматривают поддержку технологических стартапов, привлечение инвестиций, развитие международных связей и обмен опытом в сфере инноваций.

Среди направлений взаимодействия – совместные исследовательские и образовательные проекты в области искусственного интеллекта, создание лабораторий, запуск программ наставничества и стажировок для стартапов, специалистов и студентов.

Также стороны намерены проводить конкурсы для выявления перспективных AI-разработок, поддерживать коммерциализацию новых технологий и организовывать совместные конференции, семинары и встречи представителей бизнеса и инвесторов.

Напомним, международный форум AI & Digital Bridge 2026 проходит в Астане с 1 по 3 октября. В этом году организаторы ожидают более 30 тысяч участников, свыше 300 спикеров и представителей более 100 технологических компаний.

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