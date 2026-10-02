В Казахстане начинается строительство дата-центров совместно с NVIDIA – Astana Hub

Международный форум Digital Bridge 2026 становится площадкой для взаимодействия стартапов, инвесторов, IT-специалистов и представителей государств Центральной Евразии. Об этом на полях мероприятия рассказала управляющий директор Astana Hub Жанерке Егеубаева, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, форум ежегодно собирает участников технологической индустрии из разных стран, предоставляя им возможность обмениваться опытом, представлять разработки и находить партнеров.

«Digital Bridge объединяет разные категории аудитории: инвесторов, стартаперов, IT- и AI-специалистов, школьников, студентов и представителей государства. На этой площадке все они могут взаимодействовать, общаться, находить общие проекты и развивать их», – рассказала Егеубаева.

Она отметила, что форум имеет международный статус и объединяет технологическое сообщество Центральной Евразии.

«К нам приезжают гости и спикеры из разных стран, в том числе Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Азербайджана. Они представляют свои стартапы на стендах. Таким образом, казахстанские команды и стартапы из других стран Центральной Евразии вместе развивают IT-технологии», – подчеркнула представитель Astana Hub.

Как развивается искусственный интеллект в Казахстане

Отдельно Жанерке Егеубаева рассказала о перспективах развития искусственного интеллекта в регионе и сотрудничестве Казахстана с международными технологическими компаниями.

По ее словам, важным шагом стало открытие в прошлом году международного центра искусственного интеллекта alem.ai в Астане.

«В рамках центра объединились различные R&D-центры, исследовательские подразделения, стартапы и международные компании. В прошлом году также открылся Alem Cloud. В этом году мы продолжаем развивать центр искусственного интеллекта», – сообщила она.

Одним из направлений работы, по словам управляющего директора Astana Hub, стало сотрудничество с NVIDIA.

«Мы заключили соглашение с NVIDIA. В Казахстане начинается строительство дата-центров совместно с NVIDIA, развиваются и другие направления. Вместе с международными партнерами и другими странами Центральной Азии и Евразии искусственный интеллект очень активно развивается», – отметила Егеубаева.

Напомним, международный форум AI & Digital Bridge 2026 проходит в Астане с 1 по 3 октября. В этом году организаторы ожидают более 30 тысяч участников, свыше 300 спикеров и представителей более 100 технологических компаний.