В присутствии Президента аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио Юрико Коикэ подписали Меморандум о взаимопонимании между столицами Казахстана и Японии, передаёт BAQ.KZ.

Ранее сообщалось, что Токаев и губернатор Токио обсудили будущее цифровых мегаполисов.