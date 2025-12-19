  • 19 Декабря, 08:56

Астана и Токио укрепляют партнёрство: подписан меморандум о сотрудничестве столиц

Женис Касымбек и Юрико Коикэ подписали Меморандум о взаимопонимании между Астаной и Токио

Фото: Акорда

В присутствии Президента аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио Юрико Коикэ подписали Меморандум о взаимопонимании между столицами Казахстана и Японии, передаёт BAQ.KZ

Ранее сообщалось, что Токаев и губернатор Токио обсудили будущее цифровых мегаполисов.

