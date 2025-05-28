29-30 мая в Астане состоится Астанинский международный форум (AIF) 2025 – крупнейшее деловое событие региона, объединяющее мировых лидеров, экспертов, инвесторов и представителей бизнеса, передаёт BAQ.KZ.

Ожидается участие иностранных гостей со всего мира, среди которых ведущие политики, главы международных организаций, корпораций, инвесторы и представители научных кругов.

В связи с проведением форума в Астане будет введено временное ограничение движения на ряде улиц.

Перекрытие движения запланировано на следующих участках:

Улица Анадолы (одна сторона) — от улицы Г. Алиева до улицы Ақмешіт;

Улица Г. Алиева (одна сторона) — от улицы Анадолы до улицы Н. Балғымбаева;

Также временные ограничения коснутся улицы Ақмешіт на время проезда официального кортежа.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты, учитывая возможные изменения в организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на дорогах будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что столица Казахстана ожидает приезда более пяти тысяч гостей AIF.