Астана перекроет улицы во время международного форума
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29-30 мая в Астане состоится Астанинский международный форум (AIF) 2025 – крупнейшее деловое событие региона, объединяющее мировых лидеров, экспертов, инвесторов и представителей бизнеса, передаёт BAQ.KZ.
Ожидается участие иностранных гостей со всего мира, среди которых ведущие политики, главы международных организаций, корпораций, инвесторы и представители научных кругов.
В связи с проведением форума в Астане будет введено временное ограничение движения на ряде улиц.
Перекрытие движения запланировано на следующих участках:
- Улица Анадолы (одна сторона) — от улицы Г. Алиева до улицы Ақмешіт;
- Улица Г. Алиева (одна сторона) — от улицы Анадолы до улицы Н. Балғымбаева;
- Также временные ограничения коснутся улицы Ақмешіт на время проезда официального кортежа.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты, учитывая возможные изменения в организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на дорогах будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Ранее сообщалось, что столица Казахстана ожидает приезда более пяти тысяч гостей AIF.
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