Астана вошла в топ-15 городов-финалистов новой премии WIPO
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Астана вошла в число 15 финалистов первой международной премии WIPO City of Innovation Award, учрежденной Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO) – специализированным учреждением ООН. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Новая премия была запущена в 2026 году. Она предназначена для городов, которые предлагают конкретные решения для развития инноваций и творчества, поддержки предпринимателей и вовлечения жителей в развитие городской среды. При этом WIPO оценивает не только уже достигнутые результаты: города должны представить планы и конкретные обязательства, которые намерены реализовать в течение следующих 12 месяцев.
Астана оказалась в одном списке с Шанхаем и Ливерпулем
Всего в финал прошли 15 городов и муниципалитетов из разных стран мира. Помимо Астаны, в список вошли:
- Шарлеруа (Бельгия);
- Шанхай (Китай);
- Джайпур и Тируванантапурам (Индия);
- Амман и муниципалитет Бергиш/Ирбид (Иордания);
- Рабат и Тетуан (Марокко);
- Эчаге (Филиппины);
- Калдаш-да-Раинья (Португалия);
- Москва (Россия);
- Мэанг Лампхун и Ройет (Таиланд);
- Ливерпуль (Великобритания).
Что предложила Астана
Согласно информации WIPO, Астана представила концепцию городской экосистемы, в которой цифровые технологии должны помогать решать повседневные проблемы жителей.
Среди заявленных направлений – развитие Smart City на основе искусственного интеллекта и данных, создание единой цифровой платформы для персонализированных государственных услуг, поддержка городской инновационной экосистемы, а также применение технологий для повышения экологичности и доступности городской среды.
В самой WIPO отмечают, что интеллектуальная собственность играет важную роль в развитии подобных городских экосистем: она позволяет защищать новые идеи и помогает перспективным решениям переходить от разработки к практическому применению.
Когда объявят победителей
Финалистов будет оценивать независимое международное жюри, в которое вошли специалисты в области инноваций, городского развития, креативных индустрий и работы с местными сообществами.
Победителей WIPO City of Innovation Award объявят 12 октября 2026 года на церемонии в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности в Женеве. Согласно правилам премии, ежегодно могут быть выбраны до трех городов-победителей.
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