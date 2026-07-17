Нападающий албанского «Динамо Сити» Мустафа Кома прокомментировал победу своей команды над «Астаной» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций, передает BAQ.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

По словам футболиста, противостояние получилось непростым, однако его команда заслуженно прошла дальше.

«„Астана“ – хорошая команда, и это была непростая игра, но „Динамо“ оказалось сильнее. Я думаю, мы показали не самый лучший футбол, но у нас сильный коллектив, который в прошлом году дошел до четвертой стадии квалификации. Рад, что мы преодолели первый раунд, и надеюсь, сможем пройти еще дальше», – сказал Кома.

Встреча состоялась 16 июля на стадионе «Астана Арена». Хозяева открыли счет на 23-й минуте благодаря реализованному пенальти Бауыржаном Исламханом. Однако в начале второго тайма ситуация для столичного клуба резко осложнилась: защитник Кипрас Казуколовас получил красную карточку, после чего гости сравняли счет с пенальти усилиями Бруно Диты, а затем Хекуран Бериша вывел албанскую команду вперед.

Поскольку в первом матче «Астана» победила со счетом 1:0, игра перешла в дополнительное время. Там Лоренцо Виля забил третий мяч «Динамо Сити», а на 124-й минуте Мустафа Кома поставил точку в противостоянии, оформив окончательный счет – 4:1.

По сумме двух встреч (4:2) албанский клуб вышел во второй квалификационный раунд Лиги конференций, а «Астана» завершила выступление в еврокубках уже на старте сезона.

Ранее главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян называл албанский «Динамо Сити» серьезным соперником. После первой встречи в Тиране, где казахстанский клуб победил со счетом 1:0 благодаря голу Рамазана Каримова, наставник отмечал, что албанская команда умеет качественно контролировать мяч, подстраиваться под соперника и действовать организованно.