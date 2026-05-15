Астанчанин наполнял шарики "веселящим" газом прямо в авто
Начато досудебное расследование.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане полицейские изъяли "веселящие" газовые баллоны из автомобиля.
По информации столичного Департамента полиции, инцидент произошёл около 20:20 на улице Абая. Во время патрулирования сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль Hyundai Palisade, который вызвал подозрение.
Как установили правоохранители, за рулём находился 34-летний мужчина. При осмотре салона был обнаружен газовый баллон. На место вызвали следственно-оперативную группу.
В ходе обыска в багажнике автомобиля полицейские нашли ещё один газовый баллон, упакованный в чёрный пакет. Кроме того, возле водительского сиденья находились гелиевые шары и дополнительный баллон. Все предметы были изъяты.
По предварительной информации, мужчина приобрёл баллоны в тот же день и приехал на улицу Абая, где наполнял шары газом.
По факту происшествия начато досудебное расследование по части 1 статьи 301 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
В ведомстве напомнили, что незаконное хранение, перевозка и использование газовых баллонов под давлением может представлять угрозу жизни и здоровью граждан. Использование подобных веществ допускается только при наличии специального разрешения и при строгом соблюдении требований безопасности.
Ранее сообщалось, что в Караганде пресекли продажу "веселящего газа" в массажном салоне.
Читайте также:
Самое читаемое
- "Подаем иск в суд Астаны": вернутся ли камеры "Сергек" на улицы Костаная?
- Первая леди Турции открыла экологическую лабораторию в Казахстане
- Мигранты из Центральной Азии устроили массовую драку в России
- Экспорт падает, импорт растет: как меняется торговля Казахстана с Россией
- Акимат против дачников: скандал из-за газа набирает обороты в Костанае