Астанчанин наполнял шарики "веселящим" газом прямо в авто

В Астане полицейские изъяли "веселящие" газовые баллоны из автомобиля.

По информации столичного Департамента полиции, инцидент произошёл около 20:20 на улице Абая. Во время патрулирования сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль Hyundai Palisade, который вызвал подозрение.

Как установили правоохранители, за рулём находился 34-летний мужчина. При осмотре салона был обнаружен газовый баллон. На место вызвали следственно-оперативную группу.

В ходе обыска в багажнике автомобиля полицейские нашли ещё один газовый баллон, упакованный в чёрный пакет. Кроме того, возле водительского сиденья находились гелиевые шары и дополнительный баллон. Все предметы были изъяты.

По предварительной информации, мужчина приобрёл баллоны в тот же день и приехал на улицу Абая, где наполнял шары газом.

По факту происшествия начато досудебное расследование по части 1 статьи 301 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В ведомстве напомнили, что незаконное хранение, перевозка и использование газовых баллонов под давлением может представлять угрозу жизни и здоровью граждан. Использование подобных веществ допускается только при наличии специального разрешения и при строгом соблюдении требований безопасности.

