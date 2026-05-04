По данным следствия, мужчина зашел в мечеть и, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не следил, незаметно забрал черную брендовую куртку. Одежда находилась среди вещей, оставленных в коридоре.

Стоимость похищенной вещи оценивается примерно в 1 миллион тенге.

Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого и задержали его.

Проводится досудебное расследование.

