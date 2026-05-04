  • Главная
  • Новости
  • Астанчанин покинул мечеть в дорогостоящей куртке одного из прихожан

Астанчанин покинул мечеть в дорогостоящей куртке одного из прихожан

Одежда находилась среди вещей, оставленных в коридоре.

Сегодня 2026, 15:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Polisia.kz Сегодня 2026, 15:29
Сегодня 2026, 15:29
173
Фото: Polisia.kz

В Астане полиция раскрыла кражу дорогой женской куртки, которая произошла в одной из городских мечетей, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным следствия, мужчина зашел в мечеть и, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не следил, незаметно забрал черную брендовую куртку. Одежда находилась среди вещей, оставленных в коридоре.

Стоимость похищенной вещи оценивается примерно в 1 миллион тенге.

Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого и задержали его.

Проводится досудебное расследование.

Также читайте: Полицейские задержали мужчину, похитившего выручку из кассы Уральске.

 

Самое читаемое

Наверх