Астанчанка стояла за ограждением балкона на высоте 8 этажа
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В Астане участковый инспектор полиции спас женщину, которая оказалась за ограждением общего балкона на восьмом этаже многоквартирного дома.
Сигнал о происшествии поступил от очевидца, заметившего женщину в опасном положении. Он незамедлительно сообщил об этом в полицию, после чего информация была передана участковому инспектору обслуживаемого административного участка.
Женщина находилась с внешней стороны балкона восьмого этажа. Прибывшие на место сотрудники полиции установили с ней контакт и приняли необходимые меры для предотвращения возможной трагедии.
В результате женщину удалось вернуть в безопасное место. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Ранее мужчина выпал из окна многоэтажки в Алматы.
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