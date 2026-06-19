В Астане участковый инспектор полиции спас женщину, которая оказалась за ограждением общего балкона на восьмом этаже многоквартирного дома.

Сигнал о происшествии поступил от очевидца, заметившего женщину в опасном положении. Он незамедлительно сообщил об этом в полицию, после чего информация была передана участковому инспектору обслуживаемого административного участка.

Женщина находилась с внешней стороны балкона восьмого этажа. Прибывшие на место сотрудники полиции установили с ней контакт и приняли необходимые меры для предотвращения возможной трагедии.

В результате женщину удалось вернуть в безопасное место. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana)

Ранее мужчина выпал из окна многоэтажки в Алматы.