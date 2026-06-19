Мужчина выпал из окна многоэтажки в Алматы

В Алматы мужчина скончался после падения с 11-го этажа жилого комплекса.

Трагический инцидент произошел в Бостандыкском районе города.

По предварительной информации, 37-летний мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже жилого комплекса, где он проживал.

Первым пострадавшего заметил охранник комплекса. Он незамедлительно вызвал экстренные службы и попытался оказать мужчине первую помощь.

На место прибыли медики и сотрудники полиции. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Мужчина скончался, не приходя в сознание.

Известно, что погибший являлся жителем данного жилого комплекса.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее трехлетний ребенок выпал из окна жилого дома в Караганде.

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