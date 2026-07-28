Астану назвали одной из лучших площадок для проведения «Игр будущего»

На пресс-конференции в СЦК, посвященной открытию международного турнира «Игры будущего – 2026», генеральный директор организации Phygital International Дэн Меркли отметил значимую роль Казахстана в развитии фиджитал-спорта, передает BAQ.KZ.

По словам Меркли, «Игры будущего» - это не просто международное соревнование, а уникальный проект, представляющий новую модель спорта, в которой объединены физическая подготовка и соревновательный гейминг.

«Сегодня фиджитал-спорт развивается более чем в 115 странах мира. Он превратился в глобальное движение, объединяющее спортсменов, клубы, государственные структуры, технологических партнеров и спортивные организации», - отметил он.

Глава Phygital International подчеркнул, что политика Казахстана, направленная на поддержку инноваций, технологий, молодежных инициатив и международного сотрудничества, позволила Астане стать достойной площадкой для проведения столь масштабного международного турнира.

«Эти Игры - не просто соревнования. Они доказывают, что спорт, технологии и инновации, объединяясь, открывают новые возможности. Мы гордимся тем, что смогли собрать в Астане участников со всего мира и представить Казахстан международной аудитории», - сказал Меркли.

Для участия в волонтерской программе международного турнира «Игры будущего» поступило более 1400 заявок. По итогам отбора 800 волонтеров вошли в основной состав.

Общий призовой фонд турнира составит 4 млн 650 тысяч долларов США.