Атака на танкер снова сорвала отгрузку казахстанской нефти через КТК
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Нефтяной танкер Nordic Zenith, направлявшийся к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) для погрузки казахстанской нефти, получил повреждения после ночной атаки. На борту вспыхнул пожар, из-за чего загрузку пришлось отменить, передает BAQ.KZ со ссылкой на Интерфакс.
По данным Bloomberg, судно класса Suezmax следовало к терминалу КТК у побережья России, однако после двух ночных атак на борту возник пожар. Экипажу удалось самостоятельно ликвидировать возгорание, однако танкер оказался непригоден для проведения грузовых операций.
В пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума подтвердили, что Nordic Zenith должен был приступить к погрузке нефти утром 17 июля, однако после инцидента стоянка судна у терминала была отменена.
После того как экипаж подал сигнал SOS, специалисты КТК эвакуировали 13 человек. Еще 9 членов экипажа решили остаться на борту.
Второй инцидент за неделю
Это уже второй подобный инцидент за неделю. Ранее в районе терминала КТК был атакован нефтяной танкер Yasa Polaris.
По данным СМИ, судно подверглось атаке беспилотников недалеко от терминала КТК в районе Новороссийска. Незадолго до захода в порт танкер был атакован.
Что известно о Nordic Zenith
По данным сервиса MarineTraffic, танкер Nordic Zenith под флагом Либерии после инцидента покинул район терминала КТК и в настоящее время находится в Черном море. Согласно данным AIS, судно вышло из Новороссийска 16 июля и следует в направлении Стамбула (Турция). Танкер длиной 274 метра и шириной 48,3 метра относится к классу Suezmax и предназначен для перевозки сырой нефти.
О КТК
Каспийский трубопроводный консорциум остается главным экспортным маршрутом казахстанской нефти. Трубопровод протяженностью около 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспийского моря с морским терминалом под Новороссийском. Через систему КТК транспортируется более 80% казахстанской нефти, экспортируемой по трубопроводам. Пропускная способность составляет 72,5 млн тонн нефти в год с территории Казахстана и до 83 млн тонн с учетом российского участка.
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