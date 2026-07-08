Танкер с нефтью КТК атаковали беспилотники в Черном море

В Черном море был атакован нефтяной танкер Yasa Polaris, который используется для перевозки нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

По данным агентства, судно подверглось атаке беспилотников недалеко от терминала КТК в районе Новороссийска. Незадолго до захода в порт танкер был атакован.

Компания Chevron, которая использует судно для перевозки нефти, прокомментировала произошедшее. В настоящее время танкер направляется в безопасный порт.

"Он (танкер - ред.) направляется в безопасный порт, и мы координируем действия с оператором танкера и соответствующими властями", - сообщили Риа Новости в концерне.

КТК – главный маршрут экспорта казахстанской нефти. Через него проходит около 80% всей нефти, которую Казахстан поставляет за рубеж. Трубопровод соединяет месторождения на западе страны, включая Тенгиз, с морским терминалом под Новороссийском.

Это уже не первый подобный случай. В январе текущего года танкеры, перевозившие нефть КТК, также подвергались атакам в Черном море.

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