Атырауский нефтеперерабатывающий завод начал прием первой нефти и готовится раньше срока вернуться к работе, передает BAQ.KZ.

Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов во время рабочей поездки в Атыраускую область ознакомился с ходом планово-предупредительных работ (ППР) на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ), а также подвел итоги работы предприятия за первое полугодие 2026 года.

Как сообщил генеральный директор АНПЗ Куаныш Бишимов, в ходе ремонта специалисты провели техническое освидетельствование 20 реакторов, 213 резервуаров, 32 колонн и 231 теплообменника, заменили отдельные участки трубопроводов и обновили более 335 тонн катализаторов.

Кроме того, на одной из ключевых установок модернизировали вакуумную колонну, что позволит увеличить производство светлых нефтепродуктов – бензина, дизельного и авиационного топлива.

В ремонтных работах были задействованы около 1700 специалистов и более 50 единиц спецтехники.

С 8 июля на завод уже начала поступать первая нефть после завершения ППР. Запуск технологических установок проходит на полтора дня раньше графика, утвержденного Министерством энергетики.

Завод перевыполнил производственный план

По итогам первого полугодия АНПЗ переработал свыше 2,8 млн тонн нефти, что на 20 тысяч тонн больше запланированного объема.

Производство товарной продукции составило 2,6 млн тонн, также превысив план.

По данным предприятия, удалось увеличить выпуск всех основных видов нефтепродуктов:

автобензина – более 1 млн тонн;

– более 1 млн тонн; дизельного топлива – свыше 1 млн тонн;

– свыше 1 млн тонн; авиационного топлива – 120,3 тыс. тонн;

– 120,3 тыс. тонн; сжиженного нефтяного газа – 115 тыс. тонн.

При этом глубина переработки нефти достигла 91%, что стало рекордным показателем для предприятия. Доля светлых нефтепродуктов составила 81% от общего объема производства.

На заводе продолжают экологическую модернизацию

На совещании также обсудили проекты по повышению экологической безопасности. В частности, резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов оснащают специальными понтонами, которые позволяют сократить выбросы углеводородов примерно на 90%.

С начала года такое оборудование установили на шести резервуарах, а до конца года планируется оснастить еще три.

Кроме того, предприятие реализует проекты по созданию резервного электроснабжения и увеличению межремонтного периода оборудования.

По итогам поездки глава «КазМунайГаза» поручил обеспечить своевременный запуск всех производственных установок, строго соблюдать требования промышленной безопасности и продолжить внедрение цифровых технологий для повышения эффективности работы завода.

Читай также:

В "КазМунайГазе" исключили дефицит топлива из-за ремонта АНПЗ