В "КазМунайГазе" исключили дефицит топлива из-за ремонта АНПЗ
По словам главы КМГ, все три нефтеперерабатывающих завода продолжают работать в штатном режиме.
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Плановый ремонт на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе не приведет к дефициту топлива в Казахстане. Об этом в кулуарах совместного заседания палат Парламента заявил глава "КазМунайГаз" Асхат Хасенов, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, перед остановкой предприятий на плановый ремонт в стране заранее формируются необходимые запасы нефтепродуктов.
"Сегодня этих запасов достаточно. По бензину у нас запасов более 30 дней, аналогичная ситуация и по дизелю. По всем основным видам нефтепродуктов в стране запасов достаточно", – сказал Хасенов.
Он подчеркнул, что проведение ремонтных работ связано с требованиями промышленной безопасности и профилактическими мероприятиями.
Глава КМГ также отметил, что Атырауский нефтеперерабатывающий завод обеспечивает около трети общего объема переработки нефти в стране.
"У нас три нефтеперерабатывающих завода. По объемам переработки они ориентировочно сопоставимы, поэтому это где-то треть", – пояснил он.
Хасенов заверил, что плановый ремонт АНПЗ не связан с какими-либо перебоями на внутреннем рынке.
"Никаких перебоев нет. Повторяю, три завода работают", – отметил глава компании.
Кроме того, он сообщил, что КМГ ежегодно работает над увеличением выхода светлых нефтепродуктов.
"Если сравнивать итоги 2025 и 2024 годов, то по светлым нефтепродуктам – бензину, дизельному топливу, авиакеросину и сжиженному углеводородному газу – рост составил 1,3 млн тонн в абсолютном выражении", – сообщил Хасенов.
По его словам, на нефтеперерабатывающих заводах постоянно устраняются технологические ограничения и совершенствуются производственные процессы для увеличения выпуска продукции.
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