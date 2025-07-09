Состояние заместителя акима Алматинской области Асеета Масабаева, пострадавшего в результате серьёзного дорожно-транспортного происшествия, оценивается как стабильное, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона.

"Состояние пациента после ДТП оценивается как стабильное, он находится в сознании. Медицинская помощь оказывается согласно установленному протоколу в Алматинской области", — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что автомобиль с замакима в салоне попал в аварию на трассе Тонкерис–Байсерке в ночь с 8 на 9 июля. Чиновника госпитализировали с множественными травмами, включая сотрясение мозга, переломы рёбер и ушибы. Он был доставлен в реанимацию областной многопрофильной больницы.

Полиция завела уголовное дело, по факту ДТП проводится расследование.