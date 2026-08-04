Топливо для самолетов из масличных культур планируют производить в Казахстане

В Казахстане прорабатывают проект по производству авиационного топлива из масличных культур. Его планируют реализовать администрация Alatau City совместно с китайской компанией Full Vision Capital. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, проект станет частью развития глубокой переработки сельскохозяйственного сырья и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Администрацией Алатау Сити совместно с китайской компанией Full Vision Capital прорабатывается проект производства авиационного топлива из масличных культур», – сообщил Азат Султанов.

Как отметил вице-министр, помимо этого в Казахстане реализуются еще шесть крупных проектов по производству продукции глубокой переработки. Речь идет о выпуске крахмала, аминокислот, глютена, кормовых добавок и другой продукции.

Отдельное внимание уделяется проекту китайской компании Fufeng Group по глубокой переработке кукурузы в Жамбылской области. Его запуск запланирован на 2026 год.

Казахстан уже выпускает биотопливо для автомобилей

Развитие производства альтернативного топлива в стране уже началось. Напомним, в апреле в Казахстане стартовал промышленный выпуск автомобильного топлива БИ-95 с добавлением биоэтанола, произведенного из зерна.

Проект реализовал холдинг KazFoodProducts. Биоэтанол выпускает предприятие BioOperations в Северо-Казахстанской области – единственный в стране комплекс по глубокой переработке пшеницы. Затем на базе BioPetrolCompany производится конечный продукт – бензин БИ-95.

Новое топливо содержит от 5 до 10% биоэтанола и может использоваться в обычных бензиновых двигателях без какой-либо модернизации автомобиля. По данным разработчиков, использование биоэтанола позволяет сократить выбросы мелкодисперсных частиц более чем на 70%, оксидов азота – на 25%, а парниковых газов – на 60–70% по сравнению с традиционным бензином.