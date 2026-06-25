Авто влетело в толпу болельщиков после матча ЧМ-2026 в Мексике

В Мексике автомобиль въехал в толпу болельщиков после матча чемпионата мира по футболу 2026 года в городе Кабо-Сан-Лукас штата Южной Нижней Калифорнии.

По данным местных властей, в результате инцидента пострадали 17 человек, включая водителя автомобиля. Один из пострадавших находится в реанимации.

Сообщается, что машина на высокой скорости проехала через толпу во время празднования победы национальной сборной. После происшествия водитель был задержан, однако также получил травмы.

По информации очевидцев, автомобиль сначала пытался медленно проехать среди людей, после чего резко ускорился и сбил нескольких болельщиков. После этого водителя вытащили из машины и избили.

Причины произошедшего устанавливаются. Власти проводят расследование.

Сборная Мексики ранее одержала победу в матче группового этапа, что и стало поводом для массовых празднований.

Ранее автомобиль сорвался в 20-метровое ущелье в Азербайджане.