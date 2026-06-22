В социальных сетях появилась информация о ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда в районе Лесозавода. По словам очевидцев, авария произошла возле остановки «Вагонозавод», передает BAQ.kz.

Как сообщили в полиции, ДТП произошло 20 июня на железнодорожном переезде по улице Тайбурыл. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса марки Iveco выехал на переезд, не уступив дорогу движущемуся локомотиву.

После столкновения автобус по инерции совершил наезд на автомобиль Hyundai.

В результате происшествия никто не пострадал. Автобус, локомотив и легковой автомобиль получили механические повреждения.

По факту аварии в отношении водителя автобуса возбуждено административное производство за нарушение правил проезда железнодорожных переездов, повлекшее повреждение транспортных средств и причинение материального ущерба.

Санкция статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами сроком на девять месяцев.

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