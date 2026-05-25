Автокортежи, вечеринки и риск: полиция предупредила выпускников Астаны

Департамент полиции Астаны обратился к родителям и законным представителям школьников накануне "Последнего звонка" и выпускных вечеров, передает BAQ.kz.

В полиции напомнили: за красивыми фото, шумными вечеринками и автокортежами нередко скрываются реальные риски - от нарушений общественного порядка до серьезных ДТП.

По данным правоохранителей, именно в дни выпускных в городе часто фиксируются шумные ночные гуляния, опасное поведение подростков и нарушения правил дорожного движения.

Отдельную тревогу у полиции вызывают так называемые автокортежи выпускников. Желание эффектно отметить окончание школы иногда приводит к рискованным маневрам на дорогах, езде без соблюдения правил и созданию аварийных ситуаций.

В ведомстве подчеркивают, что подобные празднования могут обернуться не только административной ответственностью, но и трагическими последствиями.

Ответственность - на взрослых

В полиции напомнили, что ответственность за безопасность несовершеннолетних несут родители и законные представители.

Правоохранители рекомендуют взрослым заранее знать, где и с кем находятся их дети, не оставлять подростков без контроля в ночное время и не допускать их пребывания в развлекательных заведениях без сопровождения взрослых.

Также родителям советуют заранее обсудить с детьми правила безопасности, поведения в общественных местах и возможные последствия рискованных поступков.

О чем еще предупредили

Особое внимание в Департаменте полиции просят обратить на недопустимость употребления алкоголя, опасного поведения на дорогах и участия в сомнительных развлечениях ради "эффектного" праздника.

В полиции призвали жителей города уважать общественный порядок и помнить, что выпускной вечер должен оставаться праздником, а не поводом для чрезвычайных происшествий.

Напомним, в южной столице полиция остановила попытку организации автокортежа с участием выпускников одной из школ города. По данным Polisia.kz, несмотря на предупреждения о том, что такие акции запрещены, группа школьников все же выехала колонной автомобилей по улицам города и нарушила правила дорожного движения. Полиция приняла меры. К ответственности привлекли родителей 21 несовершеннолетнего – за ненадлежащее воспитание детей. Также составили 5 административных протоколов за нарушения правил эксплуатации автомобилей. Машины отправили на штрафстоянку.