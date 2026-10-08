Автомобиль вылетел на тротуар с пешеходами в Алматинской области
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В Алматинской области произошло ДТП, в результате которого автомобиль выехал на тротуар, где находились пешеходы. Момент аварии попал на видео, которое распространяется в социальных сетях, передает BAQ.KZ.
На кадрах с видеорегистратора другого автомобиля видно, как водитель сначала сталкивается с машиной, двигавшейся задним ходом. После столкновения автомобиль выезжает на тротуар, где в этот момент находятся люди.
В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
«В рамках расследования проведены необходимые первоначальные процессуальные мероприятия. Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания», – прокомментировали в полиции.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее в Астане водитель сбил девушку и уехал с места ДТП.
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