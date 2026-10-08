Автомобиль вылетел на тротуар с пешеходами в Алматинской области

В Алматинской области произошло ДТП, в результате которого автомобиль выехал на тротуар, где находились пешеходы. Момент аварии попал на видео, которое распространяется в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

На кадрах с видеорегистратора другого автомобиля видно, как водитель сначала сталкивается с машиной, двигавшейся задним ходом. После столкновения автомобиль выезжает на тротуар, где в этот момент находятся люди.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

«В рамках расследования проведены необходимые первоначальные процессуальные мероприятия. Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания», – прокомментировали в полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Астане водитель сбил девушку и уехал с места ДТП.