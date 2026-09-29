В Астане водитель сбил девушку и уехал с места ДТП

На проспекте Мангилик Ел в Астане водитель сбил девушку и уехал, не остановившись. Момент происшествия попал на видеорегистратор.

В департаменте полиции сообщили, что водителя автомобиля Jetour T2 установили, а машину поместили на коммунальную стоянку.

«В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. По её результатам будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», – ответили в ведомстве на запрос BAQ.KZ.

Информации о состоянии пострадавшей пока нет.

Ранее в Кокшетау поездка на автомобиле закончилась травмами для девушки. После словесного конфликта с водителем она вышла из машины прямо во время движения.

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