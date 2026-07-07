Автомобили из Китая впервые перевезли в специальных контейнерах через Казахстан

КТЖ запустил пилотную перевозку автомобилей в спецконтейнерах по маршруту "Китай – Казахстан – Россия".

АО "KTZ Express" реализует пилотный проект по перевозке легковых автомобилей в специализированных контейнерах по международному железнодорожному маршруту "Чунцин – Достык – Ворсино".

Проект осуществляется в рамках сотрудничества компаний China Railway Container Transport Corporation, Yuxinou (Chongqing) Logistics Co., Ltd. и KTZ Express. Китайская компания Yuxinou выступила отправителем поезда, а KTZ Express отвечает за организацию и сопровождение перевозки по железнодорожной сети колеи 1520 мм.

В состав отправленного поезда вошли 55 специализированных 40-футовых контейнеров для транспортировки автомобилей. Всего было перевезено 182 легковых автомобиля марки Changan.

Главной особенностью проекта стало использование новых универсальных контейнеров грузоподъемностью 35 тонн, специально разработанных для перевозки легковых машин. Такая технология позволяет повысить эффективность доставки, обеспечить сохранность автомобилей во время перевозки и расширить возможности контейнерных перевозок в автомобильной отрасли.

Пилотный проект стал очередным этапом развития контейнерных сервисов для транспортировки готовых автомобилей между Китаем и Россией через территорию Казахстана.

Реализация данного маршрута способствует укреплению транспортно-логистических связей между странами и развитию международных железнодорожных перевозок по евразийским направлениям.

Читайте также: