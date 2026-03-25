Процедуры на границе упростят: Казахстан и Россия переходят на новую систему
Казахстан и Россия реализуют ряд проектов, направленных на увеличение товарооборота свыше 30 миллиардов долларов, упрощение процедур на границе и цифровизацию грузоперевозок. Об этом журналистам по итогам межправительственной встречи сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, ключевая цель — нарастить объёмы торговли и сократить избыточные процедуры, мешающие бизнесу.
«Главная цель – увеличить объём товарооборота свыше 30 миллиардов долларов. Для этого ведётся работа по переводу торговых процессов в цифровой формат, сокращению бумажного документооборота и устранению избыточных проверочных процедур», – отметил Ержан Биржанов.
Как сообщил вице-министр, в этом направлении уже реализуется несколько пилотных проектов. Один из них — система навигационных пломб, внедрённая с 11 февраля 2026 года.
Теперь на автотранспорт, следующий транзитом между двумя странами, в обязательном порядке устанавливаются навигационные пломбы, что позволяет вести онлайн-мониторинг движения грузов. Благодаря этому сократилось количество физических проверок.
Ещё одно направление — переход от бумажных документов к электронному формату в железнодорожных перевозках. Это позволило сократить время оформления с 30 до 10 минут.
«В настоящее время в железнодорожном сообщении реализуется проект по отказу от бумажных документов и переходу на электронный формат. В результате время оформления сократилось с 30 до 10 минут», – сказал вице-министр.
Кроме того, в перспективе планируется полностью перевести все документы, связанные с грузоперевозками между Казахстаном и Россией, в электронный формат.
Также ведётся модернизация 30 пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. В рамках проекта расширяются полосы движения и внедряются новые технические средства, упрощающие процедуры контроля.
«Основная задача – увеличить товарооборот и упростить все процессы. Бизнес не должен сталкиваться с лишними барьерами и должен быстро проходить процедуры оформления», – заявил Ержан Биржанов.
