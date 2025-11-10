  • 10 Ноября, 13:22

Айбат Мырзамуратов вышел в финал на Исламских играх

Фото: Тұрар Қазанғапов

На Исламских играх в соревнованиях по плаванию в дисциплине 200 метров брассом Айбат Мырзамуратов успешно преодолел квалификационный этап, передает BAQ.KZ.

Он показал результат 2 минуты 20,50 секунды, что позволило ему пройти в финал соревнований.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов. 

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

