Айбат Мырзамуратов завоевал бронзу на Играх Исламской солидарности
Сегодня, 20:24
Казахстанский спортсмен Айбат Мырзамуратов пополнил копилку национальной сборной медалью на Играх Исламской солидарности, передает BAQ.KZ.
Пловец занял третье место на дистанции 200 метров, показав результат 2 минуты 05,07 секунды.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
