  • 9 Ноября, 21:53

Айбат Мырзамуратов завоевал бронзу на Играх Исламской солидарности

Сегодня, 20:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Турар Казангапов Сегодня, 20:24
Сегодня, 20:24
60
Фото: Турар Казангапов

Казахстанский спортсмен Айбат Мырзамуратов пополнил копилку национальной сборной медалью на Играх Исламской солидарности, передает BAQ.KZ.

Пловец занял третье место на дистанции 200 метров, показав результат 2 минуты 05,07 секунды.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов. 

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

Самое читаемое

Наверх