Аймагамбетов потребовал проверить исполнение закона в детсадах

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что вопрос исключения детей младше 6 лет из детских садов до конца учебного года до сих пор не решен, передает корреспондент BAQ.KZ.

Эту тему подняли на заседании Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента на тему «Развитие дошкольного образования». По словам депутата, в сфере дошкольного образования не везде соблюдаются требования закона.

Аймагамбетов напомнил, что в прошлом году Мажилис принял важную для родителей норму. Согласно ей, если ребенку исполняется 6 лет в середине учебного года, его нельзя сразу исключать из детского сада. Ребенок должен иметь возможность посещать дошкольную организацию до завершения учебного года.

"Мы в прошлом году приняли важный закон. Если ребенку исполняется 6 лет в середине учебного года, например в январе, его нельзя в этот же момент исключать из детского сада. Он должен оставаться в детском саду до лета. Но эта проблема до сих пор полностью не решена", – сказал депутат.

Аймагамбетов отметил, что такие случаи в первую очередь создают трудности для родителей. По его словам, досрочное исключение ребенка из детского сада вынуждает семьи выбирать между работой и уходом за ребенком.

"Допустим, ребенку исполняется 6 лет в январе. Его исключают из детского сада. А в школу он пойдет только осенью. Где в этот период должен находиться ребенок? Что делать родителям? Бросать работу? Поэтому мы и решили этот вопрос через закон", – отметил он.

Депутат обратился к Министерству просвещения с просьбой взять исполнение этой нормы под строгий контроль.

"Закон есть закон. Депутаты решили этот вопрос на законодательном уровне. Теперь необходимо обеспечить его реальное исполнение. К сожалению, сегодня мы не можем сказать, что эта норма полностью реализуется, – сказал Аймагамбетов.

По словам депутата, министерство должно проводить постоянный мониторинг того, как детские сады в регионах соблюдают это требование.

Ранее депутат Мажилиса Гульдара Нурумова подняла вопрос задержки зарплат и невыплаты отпускных воспитателям частных детских садов. По ее словам, в некоторых дошкольных организациях Астаны, Алматы и Жамбылской области с сентября не произведен ряд выплат. В Министерстве просвещения признали, что такие факты есть, и сообщили, что обращения педагогов рассматриваются региональными департаментами по обеспечению качества в сфере образования.

Напомним, также депутат Мажилиса Парламента Екатерина Смолякова сообщила, что в очереди в казахстанские детские сады стоят порядка 143 тысяч детей.