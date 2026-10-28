Аймагамбетов рассказал, как в Казахстане повысят зарплаты медикам и изменят соцвыплаты

В Казахстане повышение заработных плат участковым специалистам первичной медико-санитарной помощи до 40% может быть профинансировано за счёт предусмотренных в бюджете резервов. Об этом в кулуарах после Послания Президента Касым-Жомарта Токаева сообщил депутат Курултая Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, размер повышения будет зависеть от стажа и квалификации медицинских работников.

«Со стажем, с определённой квалификацией они тоже получат увеличение заработной платы. Сегодня было озвучено — это порядка 40%. Это тоже очень существенно. Поэтому я думаю, что как раз на сегодняшний день бюджет находится в Парламенте, в Курултае. Поэтому мы можем очень быстро эти поправки дать. И уже с 1 января, уже в следующем году эти выплаты можно будет осуществлять», — отметил Аймагамбетов.

Отвечая на вопрос о том, имеются ли в бюджете средства для реализации поручения Президента, депутат рассказал о предусмотренных финансовых механизмах.

«Вы знаете, в проекте бюджета у нас, согласно Бюджетному кодексу, предусмотрены два типа резерва. Первый — это резерв Правительства и резерв, так называемый, на инициативы Президента. То есть резерв у нас имеется в бюджете и без каких-то там, как вы говорите, экономий и так далее на сегодняшний день, если говорить о новых инициативах», — пояснил он.

По мнению Аймагамбетова, именно эти средства могут быть направлены на реализацию новых социальных мер.

«Я думаю, что за счёт вот этих резервов будет возможность дать соответствующие поправки, увеличить заработные платы, увеличить соответствующие выплаты», — добавил депутат.

Изменения в системе социальных выплат сначала протестируют

Асхат Аймагамбетов также прокомментировал поручение Главы государства о предварительном тестировании изменений в системе социальной поддержки населения.

По его словам, прежде всего необходимо проверить качество данных, содержащихся в государственных информационных системах.

«Сегодня Глава государства сказал о том, что необходимо, во-первых, поработать с информационными системами, насколько информационные системы и те данные, которые там есть, они на самом деле чистые, на основе их можно принимать решения. Я думаю, что это очень важно, потому что действительно проблемы с информационными системами и с данными, которые там есть, они имеют место», — сказал депутат.

Он поддержал предложение сначала протестировать новые механизмы в пилотном режиме.

«Ну и касаемо пилота — это тоже важное предложение, важное замечание, что необходимо сначала провести пилот», — отметил Аймагамбетов.

При этом, по словам депутата, для проведения пилотного проекта не потребуется вносить поправки в Социальный кодекс.

«Согласно Социальному кодексу, все эти вопросы проведения и пилотов, и в целом регулирования выплат находятся в компетенции Правительства напрямую. Поэтому речь идёт лишь об имплементации и об изменении постановления Правительства при необходимости», — пояснил он.

Аймагамбетов выразил уверенность, что необходимые изменения можно реализовать на уровне подзаконных актов.

«Я думаю, что здесь никаких проблем в части и проведения пилота, и изменений нет, потому что для этого не надо заходить в Социальный кодекс или в законы. Достаточно поменять подзаконные нормативные правовые акты, и все эти поручения можно выполнить», — заключил депутат.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил с 1 января 2027 года повысить заработную плату специалистам участковой службы первичной медико-санитарной помощи. Повышение составит до 40% в зависимости от непрерывного стажа работы и затронет более 77 тысяч специалистов.