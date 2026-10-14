Азербайджан и Чехия обсудили продвижение Среднего коридора

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с министром транспорта Чехии Иваном Беднариком. Стороны обсудили расширение двусторонних транспортных связей и развитие международных перевозок.

Как сообщает azertag, особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере автомобильного и воздушного транспорта, увеличению международных грузоперевозок и продвижению Среднего коридора.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями о взаимодействии в рамках международных организаций, в том числе Международного транспортного форума.

Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ) — это международный мультимодальный торговый и транспортный коридор, соединяющий Китай и Европу в обход России.

Страны следования: Китай — Казахстан — акватория Каспийского моря — Азербайджан — Грузия — Турция — страны Европейского союза.

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