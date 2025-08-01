Культовая американская группа Backstreet Boys записала видеообращение к жителям Казахстана в преддверии своих концертов в Алматы и Астане этой осенью. Видео было опубликовано в аккаунте организаторов мероприятия, передает BAQ.KZ.

"Привет, Казахстан! Мы — Backstreet Boys. И мы очень рады, что впервые выступим в вашей стране. Когда? У нас есть два дня — 19 и 21 сентября. Покупайте билеты! Не пропустите! Будем рады видеть вас! Backstreet Boys, alright!" — обратились участники группы.

Реакция казахстанских фанатов в комментариях оказалась бурной и эмоциональной:

"Могла ли я подумать в 1999–2000‑х, слушая кассеты, что через 25 лет попаду на их концерт — моя мечта в шаге от исполнения ";

"Мальчики, мы вас 30 лет ждали ";

"Мне кажется, они сами в шоке ";

"А запас корвалола и тонометра будут в зале? ";

"Моя мечта длиною в 30 лет может осуществиться… моим любимчиком всегда был Брайн Литтрел ".

Организаторы также напоминают, что Backstreet Boys выступят в Алматы 19 сентября, а также в Астане 21 сентября. Это будет долгожданное турне для всех поклонников группы, чья музыка сопровождала целое поколение.