Backstreet Boys впервые обратились к казахстанским фанатам
Культовая группа записала обращение к зрителям.
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Культовая американская группа Backstreet Boys записала видеообращение к жителям Казахстана в преддверии своих концертов в Алматы и Астане этой осенью. Видео было опубликовано в аккаунте организаторов мероприятия, передает BAQ.KZ.
"Привет, Казахстан! Мы — Backstreet Boys. И мы очень рады, что впервые выступим в вашей стране. Когда? У нас есть два дня — 19 и 21 сентября. Покупайте билеты! Не пропустите! Будем рады видеть вас! Backstreet Boys, alright!" — обратились участники группы.
Реакция казахстанских фанатов в комментариях оказалась бурной и эмоциональной:
- "Могла ли я подумать в 1999–2000‑х, слушая кассеты, что через 25 лет попаду на их концерт — моя мечта в шаге от исполнения";
- "Мальчики, мы вас 30 лет ждали";
- "Мне кажется, они сами в шоке";
- "А запас корвалола и тонометра будут в зале?";
- "Моя мечта длиною в 30 лет может осуществиться… моим любимчиком всегда был Брайн Литтрел".
Организаторы также напоминают, что Backstreet Boys выступят в Алматы 19 сентября, а также в Астане 21 сентября. Это будет долгожданное турне для всех поклонников группы, чья музыка сопровождала целое поколение.
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