В Казахстане могут ввести обязательную регистрацию и контроль биологически активных добавок (БАДов). Об этом в подкасте Trend Talk сообщил вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, сегодня рынок БАДов остаётся практически нерегулируемым, несмотря на их широкое распространение.

«Я как врач с 25-летним стажем считаю, что стандартные витамины и микроэлементы — это одно. Но когда предлагаются сложные комбинации, которые якобы решают все проблемы, это уже требует проверки», — отметил Муратов.

Он подчеркнул, что Казахстан планирует двигаться к международной практике. В частности, в США БАДы проходят регистрацию и проверку состава через FDA.

«Мы к этому идём. Это, наверное, вопрос ближайших нескольких лет. Скорее всего, БАДы у нас тоже будут проходить экспертизу и иметь регистрацию», — сообщил он.

По словам вице-министра, на рынке сегодня представлены как качественные продукты, так и добавки сомнительного происхождения. При этом БАДы свободно продаются не только в аптеках, но и в продуктовых магазинах.

В Минздраве считают, что введение регулирования позволит усилить контроль за качеством продукции и защитить потребителей.

Ранее Тимур Муратов также сообщил, что в Казахстане готовят изменения, которые должны запретить продажу и доставку рецептурных препаратов через маркетплейсы.

