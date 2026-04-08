БАДы в Казахстане могут начать регулировать: Минздрав планирует внести изменения
Минздрав хочет ввести контроль и регистрацию БАДов. Новые правила могут появиться в ближайшие годы.
В Казахстане могут ввести обязательную регистрацию и контроль биологически активных добавок (БАДов). Об этом в подкасте Trend Talk сообщил вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, сегодня рынок БАДов остаётся практически нерегулируемым, несмотря на их широкое распространение.
«Я как врач с 25-летним стажем считаю, что стандартные витамины и микроэлементы — это одно. Но когда предлагаются сложные комбинации, которые якобы решают все проблемы, это уже требует проверки», — отметил Муратов.
Он подчеркнул, что Казахстан планирует двигаться к международной практике. В частности, в США БАДы проходят регистрацию и проверку состава через FDA.
«Мы к этому идём. Это, наверное, вопрос ближайших нескольких лет. Скорее всего, БАДы у нас тоже будут проходить экспертизу и иметь регистрацию», — сообщил он.
По словам вице-министра, на рынке сегодня представлены как качественные продукты, так и добавки сомнительного происхождения. При этом БАДы свободно продаются не только в аптеках, но и в продуктовых магазинах.
В Минздраве считают, что введение регулирования позволит усилить контроль за качеством продукции и защитить потребителей.
Ранее Тимур Муратов также сообщил, что в Казахстане готовят изменения, которые должны запретить продажу и доставку рецептурных препаратов через маркетплейсы.
Напомним, корреспондент BAQ.KZ в подкасте Trend Talk поговорила с вице-министром здравоохранения Тимуром Муратовым о реформе лекарственного обеспечения, ценовой политике и доступности препаратов для населения. Подробнее — в выпуске.
