Балаева назвала медаль «Шәмші Қалдаяқов» важным признанием для деятелей культуры

Заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева заявила, что учреждение медали «Шәмші Қалдаяқов» станет важным шагом в повышении статуса культуры и искусства в стране.

По словам Балаевой, решение Главы государства включить новую медаль в систему государственных наград имеет значение не только как появление новой формы поощрения, но и как признание труда людей, которые развивают национальную культуру.

«Медаль имени Шамши Калдаякова станет высокой оценкой заслуг тех, кто вносит значительный вклад в развитие национальной музыкальной культуры, композиторского и исполнительского искусства», — сказала Аида Балаева.

Она отметила, что в сфере культуры Казахстана сегодня работают более 56 тысяч специалистов. В стране действуют 85 театров, 286 музеев, 67 концертных и 3054 культурно-досуговые организации.

По словам министра, за этими показателями стоят люди, которые ежедневно создают, сохраняют и развивают национальную культуру и передают культурное наследие следующим поколениям.

Балаева также подчеркнула значение новой Конституции, в которой сохранение историко-культурного наследия и поддержка национальной культуры закреплены среди основополагающих принципов деятельности государства.

«Поддержка сферы культуры теперь является конституционной обязанностью государства», — отметила министр.

Она добавила, что за последние пять лет заработная плата работников культуры увеличилась в два раза. С этого года также вдвое вырос размер государственных стипендий деятелям искусства — ежегодно их получают 75 человек. Кроме того, при поддержке Главы государства работникам организаций культуры предоставили 260 квартир: 200 в Астане и 60 в Алматы.

Наряду с медалью «Шәмші Қалдаяқов» в систему государственных наград включено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі». Оно предназначено для представителей изобразительного искусства, внесших значительный вклад в развитие национальной художественной школы.

Балаева отметила, что новые награды должны стать признанием многолетнего труда деятелей культуры, повысить престиж профессии и поддержать новое поколение работников искусства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане учредят медаль «Шәмші Қалдаяқов» и звание «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі»