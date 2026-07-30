Балерины из Актау вернулись из Грузии с семью Гран-при

Воспитанницы балетной школы Life Dance выступили на XII международном фестивале-конкурсе «Оранжевый Кобулети». Домой они привезли семь Гран-при, три первых места и два звания лауреатов I степени, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Пять Гран-при девочки взяли в соло, еще два достались групповым постановкам. Два сольных номера принесли звания лауреатов I степени, три групповых заняли первые места.

На фестиваль приехали коллективы из Казахстана, Грузии, Армении, Узбекистана, Беларуси и других стран. Казахстан и Актау представляли воспитанницы школы Life Dance под руководством Елены Досумовой.

«Для балетной школы Life Dance эта поездка стала не просто участием в международном конкурсе, а настоящим праздником искусства, дружбы и культурного обмена. Семь Гран-при, пять первых мест, новые знакомства, яркие эмоции и незабываемые впечатления стали достойной наградой за труд, упорство и любовь к балету. Для каждого воспитанника это не просто победа, а важный шаг в профессиональном и творческом развитии. Именно такие победы вдохновляют детей мечтать, развиваться и с гордостью представлять Казахстан на международной сцене», - сказала Елена Досумова.

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