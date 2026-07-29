Казахстанские шпажисты завоевали первое в истории золото чемпионата мира

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала историческую золотую медаль чемпионата мира-2026, который проходит в Гонконге.

В финале казахстанская команда встретилась со сборной Украины. В решающем поединке наши спортсмены одержали победу со счетом 45:40.

За золотую медаль боролись Руслан Курбанов, Ерлик Сертай, Кирилл Проходов и Вадим Шарлаимов.

На пути к финалу казахстанские шпажисты уверенно прошли несколько соперников. В начале турнира они победили команду Финляндии со счетом 45:39, затем Узбекистан – 28:27, Данию – 45:36 и Египет – 41:32.

Данная победа стала исторической для казахстанского фехтования. Ранее лучшим результатом мужской команды на чемпионатах мира в этой дисциплине была бронзовая медаль, завоеванная в 2025 году.

Также в 2023 году Руслан Курбанов стал бронзовым призером чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что мужская сборная по фехтованию на шпаге впервые в истории пробилась в финал чемпионата мира.

В полуфинале мирового первенства в Гонконге казахстанские спортсмены одержали победу над командой Египта со счетом 41:32.

Данным результатом сборная Казахстана гарантировала себе как минимум серебряные медали турнира. Это лучший результат в истории команды на чемпионатах мира.

Ранее наивысшим достижением казахстанских шпажистов была бронзовая награда, завоеванная в 2025 году.

В финале сборная Казахстана встретится с победителем противостояния между командами Украины и Израиля.

За Казахстан в командных соревнованиях выступают Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и Кирилл Проходов.

Отметим, что Казахстан представляют 22 фехтовальщика. В шпаге и сабле заявлены по восемь человек, в рапире выступают шесть казахстанцев.

Чемпионат мира проходит в Гонконге с 22 по 30 июля. В программе остаются личные старты в других видах оружия и командные турниры.

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