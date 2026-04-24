Балхаш и Караганду накроет смог 24 апреля
В нескольких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия, которые могут ухудшить качество воздуха.
Сегодня, 24 апреля, в Балхаше, Караганде, Жезказгане и Темиртау прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия, передает BAQ.kz.
По данным синоптиков, при таких условиях возможно накопление вредных примесей в атмосфере, что приведёт к ухудшению качества воздуха. Основными причинами называются слабый ветер, туман и температурная инверсия.
Специалисты предупреждают, что «в такие периоды увеличивается концентрация загрязняющих веществ в приземном слое воздуха», поэтому жителям рекомендуется сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автодорог.
Особое внимание следует уделить детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями. Им советуют по возможности оставаться в помещениях и ограничить физическую активность на открытом воздухе.
Ранее синоптики сообщали о предстоящем потеплении в Казахстане. По данным РГП «Казгидромет», на большей части страны температура воздуха будет повышаться: на севере - до +27 градусов, в центре - до +30, на юге - до +32 градусов. В то же время в западных регионах ожидается понижение температуры до +7…+18 градусов, а на северо-западе - до +10…+20 градусов.
Синоптики также отмечали, что на территорию страны смещается циклон из района Москвы с атмосферными фронтами, который принесёт неустойчивую погоду - дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер. Кроме того, по республике прогнозируется усиление ветра и туманы в ночные и утренние часы.
