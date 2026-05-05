Банк развития Казахстана разместил на бирже облигации на 230 млрд тенге

Банк развития Казахстана (БРК) разместил трёхлетние старшие необеспеченные облигации объёмом 230 млрд тенге (около $425 млн) на бирже Astana International Exchange (AIX) в рамках программы среднесрочных нот объёмом до $5 млрд. Купон фиксированный – 16,95% годовых с выплатой дважды в год.

Купон установлен на 105 базисных пунктов ниже базовой ставки Национального банка (18%), что отражает ожидания рынка относительно смягчения денежно-кредитной политики на горизонте обращения бумаг.

Совместными букранерами сделки выступили J.P. Morgan, Société Générale Corporate & Investment Banking, а также казахстанские Alatau CityInvest и ForteFinance.

Такой состав синдиката указывает на ориентацию выпуска как на международных институциональных инвесторов через инфраструктуру AIFC, так и на внутренний спрос.

Напомним, 4 мая 2026 года Национальный Банк, АРРФР, Министерство финансов РК, МФЦА и Азиатский банк развития совместно представили «Руководство по рынку облигаций для Казахстана».