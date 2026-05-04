В Казахстане выпустили первый в истории гид по рынку облигаций
Документ объясняет правила работы KASE, AIX и юрисдикции МФЦА.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Национальный Банк РК, АРРФР, Министерство финансов Казахстана, МФЦА и Азиатский банк развития совместно представили «Руководство по рынку облигаций для Казахстана» (Bond Market Guide for Kazakhstan), – это первый документ такого рода в истории страны.
Руководство подготовлено в рамках международной инициативы ASEAN+3 Bond Market Guide, которую координирует АБР через Форум рынков облигаций ASEAN+3 (ABMF). Казахстан присоединился к форуму в статусе официального наблюдателя в 2025 году.
В документе собрана полная информация о рынке облигаций Казахстана. В частности, в нём описаны: история развития долгового рынка страны; действующее законодательство и правила регулирования; требования к листингу и раскрытию информации; условия доступа для иностранных инвесторов; виды облигаций и других долговых инструментов, включая государственные и корпоративные бумаги, инструменты денежного рынка и исламские облигации сукук; работа торговой инфраструктуры на Kazakhstan Stock Exchange и Astana International Exchange; особенности юрисдикции Astana International Financial Centre; вопросы налогообложения и стоимости участия на рынке.
Также авторы отдельно обозначили ключевые проблемы, перспективы и приоритеты дальнейшего развития казахстанского рынка капитала.
Руководство ориентировано на международных инвесторов, эмитентов, финансовые организации, регуляторов и аналитиков, которым необходима систематизированная информация о финансовом рынке Казахстана.
Напомним, что с 4 мая в Казахстане начинает работу институт первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг.
Самое читаемое
- Нацбанк Казахстана опубликовал курсы валют на 3 мая
- Касым-Жомарт Токаев проверил условия содержания лошадей в президентской конюшне
- В Казахстане ожидается непогода
- Казахстан вводит «золотую визу» для инвесторов и специалистов
- Участок трассы от Балкарагай до развязки на Павлодар временно закроют на ремонт