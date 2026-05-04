В Казахстане выпустили первый в истории гид по рынку облигаций

Национальный Банк РК, АРРФР, Министерство финансов Казахстана, МФЦА и Азиатский банк развития совместно представили «Руководство по рынку облигаций для Казахстана» (Bond Market Guide for Kazakhstan), – это первый документ такого рода в истории страны.

Руководство подготовлено в рамках международной инициативы ASEAN+3 Bond Market Guide, которую координирует АБР через Форум рынков облигаций ASEAN+3 (ABMF). Казахстан присоединился к форуму в статусе официального наблюдателя в 2025 году.

В документе собрана полная информация о рынке облигаций Казахстана. В частности, в нём описаны: история развития долгового рынка страны; действующее законодательство и правила регулирования; требования к листингу и раскрытию информации; условия доступа для иностранных инвесторов; виды облигаций и других долговых инструментов, включая государственные и корпоративные бумаги, инструменты денежного рынка и исламские облигации сукук; работа торговой инфраструктуры на Kazakhstan Stock Exchange и Astana International Exchange; особенности юрисдикции Astana International Financial Centre; вопросы налогообложения и стоимости участия на рынке.

Также авторы отдельно обозначили ключевые проблемы, перспективы и приоритеты дальнейшего развития казахстанского рынка капитала.

Руководство ориентировано на международных инвесторов, эмитентов, финансовые организации, регуляторов и аналитиков, которым необходима систематизированная информация о финансовом рынке Казахстана.

Напомним, что с 4 мая в Казахстане начинает работу институт первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг.